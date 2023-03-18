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НовостиОбщество18 марта 2023 8:49

В Тверской области 18 марта коронавирусом заразились 200 человек

От COVID-19 за весь период пандемии скончались 2773 человека
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
В регионе продолжается тестирование на ковид.

В регионе продолжается тестирование на ковид.

Фото: ПТО

По данным на 18 марта в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 200 человек. Пик заболеваемости был 8 февраля 2022 года, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 188 019 человек. 182 858 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 507 762, в том числе за последние сутки – 1 112.

2773 человека скончались. За минувшие сутки никто не умер.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.