В Тверской области 18 марта коронавирусом заразились 200 человек

В регионе продолжается тестирование на ковид. Фото: ПТО

По данным на 18 марта в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 200 человек. Пик заболеваемости был 8 февраля 2022 года, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 188 019 человек. 182 858 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 507 762, в том числе за последние сутки – 1 112.

2773 человека скончались. За минувшие сутки никто не умер.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.