Гидрометцентр спрогнозировал зоны подтопления в Тверской области во время весеннего половодья

Набережную в Твери весной затапливает каждый год. Фото: Александр ЖМУЛИН

Гидрометцентр России опубликовал данные о характере весеннего половодья в 2023 году.

Синоптики сообщают, что запас воды и снега в Волге по данным на март составляет 94% от нормы. Этот показатель на 24 миллиметра ниже значений 2022 года. По прогнозам специалистов, вскрытие Волги ожидается в первой декаде апреля. к началу марта запасы воды на Верхней Волге, Унже и Костроме превысили норму на 10-20%, на остальных территориях бассейна Волги запасы воды в снеге оказались близки к среднемноголетним значениям.

В целом на территории бассейна Волги запасы воды в снеге на начало марта составили 94% нормы, и оказались на 24 мм меньше прошлогодних значений.

В Тверской области при активном развитии весеннего половодья и выпадении обильных осадков возможны подтопления подвалов домов, огородов на прибрежных улицах на реках Молога (участок д. Фабрика – пгт Максатиха), Обша (г. Белый), Межа (пгт Жарковский), Западная Двина (г. Западная Двина) и озере Селигер (г. Осташков).

Отметим, что в Тверской области МЧС уже проводит учения по действиям в период весеннего половодья. Накануне учения прошли в Калининском районе в пойме Тьмаки.