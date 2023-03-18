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НовостиЗвезды18 марта 2023 7:26

В Твери пожилых людей приглашают на праздник «А ну-ка, барыни-сударыни!»

Организаторы обещают игры и конкурсы
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Праздник пройдёт в досуговом Центре «Мир».

Праздник пройдёт в досуговом Центре «Мир».

19 марта в Досуговом центре «Мир» в Твери пройдет праздник для пожилых людей «А ну-ка, барыни-сударыни!». Как сообщает пресс-служба областного правительства, событип приурочено к 7-летию основания союза и завершению масштабного социально-оздоровительного проекта для людей старшего возраста «Я выбираю Здоровье».

Предполагается, что участниками мероприятия станут около 300 горожан. Для них будут организованы игры и конкурсы, проведена концертная программа с участием самодеятельных ансамблей и исполнителей.

Праздник для пожилых людей «А ну-ка, барыни-сударыни!» начнется в 13.00 по адресу: ул. Можайского, д. 63.

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: (4822) 64-58-64 и 8-952-069-09-79.