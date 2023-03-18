В Твери разыскивают пожилую женщину, нуждающуюся в медпомощи

Ориентировка ВПСО «Сова».

В Твери ведется розыск 62-летней Марины Николаевны Дьяконовой. О старте поисков сообщил поисковый отряд «Сова».

Предположительно 17 марта, в промежутке между 15 и 17 часами, она ушла из дома №36 на улице Орджоникидзе и не вернулась.

Приметы пропавшей: рост 162 сантиметра, плотного телосложения, седые волосы до плеч, карие глаза.

Особые приметы: носит очки, большая родинка на носу.

Одежда: сине-зеленая куртка с капюшоном, синие джинсы, черные дутики. Пропавшая нуждается в помощи медиков.

Всех, кто что либо знает о местонахождении женщины, просят сообщить по телефону: 89040141234.