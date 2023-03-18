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НовостиПолитика18 марта 2023 5:17

Народный фронт отправил в зону СВО квадрокоптеры, купленные на пожертвования жителей Твери

Организация проводила благотворительный сбор
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Отправка груза на передовую прошла в Твери. Фото: VK/Народный Фронт/Тверская область

Отправка груза на передовую прошла в Твери. Фото: VK/Народный Фронт/Тверская область

В Твери прошла отправка первого гуманитарного груза, который был приобретён на деньги фонда "Народный фронт. Всё для Победы!".

Как поясняют на странице в соцсети представители организации, закупки провели на пожертвования неравнодушных жителей Тверской области, желающих помочь нашим бойцам.

- Для ребят мы закупили именно то, что они нам заказали - это генераторы, тепловизоры, ноутбуки, квадрокоптеры, дальномеры, термобелье и налобные фонари, - сообщают организаторы и обещают отслеживать движение груза до передовой.