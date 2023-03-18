Парламентарии Тверской и Московской областей обсудили подготовку профкадров и будущее детей-сирот

Тверские парламентарии побывали с рабочей поездкой в Москве. Фото: ЗСТО

В рамках рабочей поездки парламентской делегации Законодательного Собрания Тверской области в Московскую областную Думу, состоявшейся 15 марта, прошла парламентская дискуссия на тему «Актуальные вопросы развития регионов».

Делегацию тверских парламентариев возглавил председатель Законодательного Собрания Сергей Голубев. В нее вошли вице-спикеры Юрий Цеберганов, Виктор Константинов и Александр Клиновский, а также председатели всех шести постоянных комитетов областного парламента.

- Парламентская дискуссия включала в себя работу в трех тематических секциях. Первая была посвящена проблеме подготовки профессиональных кадров для экономики в субъектах РФ в условиях проведения политики импортозамещения, вторая - вопросам развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, третья - теме реализации в регионах полномочий по предоставлению земельных участков, - сообщает в пресс-служба регионального Заксобрания.

По итогам работы секций участники мероприятия подчеркнули, что все поступившие предложения будут обобщены и рассмотрены.