В Твери открывается выставка, посвящённая героям СВО

Один из залов экспозиции. Фото: VK/Россия - Моя история/Тверь

В субботу, 18 марта, в парке «Россия - Моя история» (наб. Реки Лазури, 9А) откроется выставка, посвященная героям СВО.

- Экспозиция охватывает истории жизни 21 героя спецоперации и показывает подвиг каждого из них в виде графических новелл, - поясняют суть экспозиции организаторы на странице парка в соцсети.

Семь залов выставки объединены единой идеей проявленного героизма, совершенного подвига и любви к Родине.

Внутри залов есть сквозные линии, которые отражают пять тематических блоков: «Герои переломного года», «Герои и времена», «Герои и города», «Герои и машины», «Герои и подвиги».

Программа выставки «Герои спецоперации» в Историческом парке в Твери также включает в себя: выставку «Добровольцы» от Общероссийской общественной молодежной патриотической организации «Российского Союза ветеранов Афганистана» «Наследие», на которой будут продемонстрированы экспонаты из зоны СВО и фотографии участников волонтерских движений из зоны СВО; показ серии фильмов фестиваля документального кино «aRTel.doc. Время героев».

Вход свободный.