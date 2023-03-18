Семейная пара из Тверской области получила тюремные сроки за дискредитацию ВС РФ

В поле правоохранителей супруги попали после размещения постов в интернете. Фото: СУ СК по Тверской области

17 марта в суде Конаково был вынесен приговор в отношении двух местных жителей, семейной пары, обвинявшихся в вандализме и распространении ложной информации о деятельности ВС РФ (ст.214 ч.2; ст.207.3 ч.2 п.д УК РФ).

В суд дело было с сентября 2022 года. Расследованием дела занимался Следственный комитет. В поле зрения правоохранителей супруги попали после размещения в соцсетях фейкового видео про российскую армию, участвующую в СВО на Украине.

На сайте регионального СУ СК по поводу вынесенного приговора размещён следующий комментарий.

«Следствием и судом установлено, что мужчина и женщина, находясь на территории поселка городского типа Новозавидовский Конаковского района Тверской области, разместили на своей странице в одной из социальных сетей, видеоролики, являющиеся заведомо ложной информацией об использовании Вооруженных сил Российской Федерации. Кроме того, в ходе предварительного следствия установлено, что мужчина и женщина, желая сформировать в сознании неопределенного круга лиц негативный образ Вооруженных Сил Российской Федерации, выполняя каждый отведенную им роль, используя заранее подготовленные краску и трафареты, проследовали в деревни Мокшино, Вараксино, Тешилово, поселок Мирный, поселок городского типа Новозавидовский Конаковского района Тверской области, где совершили осквернение зданий и иных сооружений, порчу имущества в иных общественных местах», - сообщает пресс-служба СУ СК по Тверской области.

Супругов признали виновными в преступлениях, предусмотренных пунктом «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ и части 2 статьи 214 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, вандализм). Мужчина приговорен к 6 лет и 6 месяцев колонии общего режима, а женщина - к 7 годам колонии общего режима.