В Тверской области мужчину и женщину осудили за вандализм и дискредитацию Вооруженных сил России

Мужчина и женщина получили реальные сроки Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Тверской области вынесен обвинительный приговор в отношении двоих жителей Конаковского района. Мужчина и женщина признаны виновными в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, вандализме (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, ч. 2 ст. 214 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в марте 2023 года мужчина и женщина в поселке Новозавидовский Конаковского района разместили на странице в соцсети видеоролики, являющиеся заведомо ложной информацией об использовании Вооруженных сил Российской Федерации.

Ранее фигуранты с помощью краски и трафаретов в деревнях Мокшино, Вараксино, Тешилово, поселках Мирный и Новозавидовский осквернили здания.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, мужчине назначено 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.