Ежемесячная выплата из маткапитала будет перечисляться в Тверской области в единый день доставки

Сейчас в Тверской области выплата производится с 1 по 15 число. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С июня 2023 года будет введена единая дата выплат из материнского капитала на детей до 3 лет, сообщает Тверское отделение Соцфонда РФ.

Семьи, оформившие эту меру поддержки, начнут получать средства 5-го числа каждого месяца, следующего за месяцем, за который они получают выплату. То есть, перечисление денег будет осуществляться на месяц позднее месяца, за который она выплачивается.

В Соцфонде уточняют: если 5-ое число месяца будет выходным или праздничным днём, выплату перечислят раньше - в предшествующий этой дате рабочий день.

Напомним, сейчас в Тверской области выплата производится с 1 по 15 число.