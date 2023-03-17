В Твери к Дню Космонавтики откроется масштабная выставка-планетарий

Выставка будет открыта для посетителей всех возрастов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Твери отроется первая в городе выставка-планетарий, приуроченная ко Дню Космонавтики. Она начнёт работать 1 апреля в мультимедийном парке «Россия – моя история». Посетить выставку можно будет до 1 мая.

Выставка объединит 13 тематических залов. Экспозиции посвятят истории планет Солнечной системы, достижениям учёных в области строительства космических кораблей, спутников, изучения Вселенной. Будет также работать зал-купол, где планируется транслировать видео о космосе. 0+