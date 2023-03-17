«Моя будущая профессия – врач»: старшеклассники Тверской области проходят профориентацию

Решение кадрового вопроса – одна из ключевых задач в сфере здравоохранения. Фото: Александр МИЛКУС

В школах Тверской области продолжается реализация проекта профориентации для старшеклассников «Моя будущая профессия – врач». В пятницу 17 марта встречу с будущими выпускниками в Заволжской средней школе имени Павла Смирнова провели специалисты Калининской ЦРБ. Участие в мероприятии также приняли волонтёры-медики Тверского государственного медицинского университета (ТГМУ).

Как отмечают в пресс-службе правительства Тверской области, решение кадрового вопроса – одна из ключевых задач в сфере здравоохранения. Одна из мер по привлечению молодых специалистов – заключение договоров на целевое обучение.

В регионе увеличен размер ежегодной выплаты студентам-целевикам. Выплата составляет 36 тыс. рублей по программам специалитета и 75 тыс. рублей - для обучающихся по программам ординатуры в ТГМУ. Для студентов медицинских колледжей - 12 тыс. рублей.