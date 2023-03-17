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НовостиПроисшествия17 марта 2023 14:21

В Тверской области расследуется убийство пожилого мужчины

ЧП произошло в Конакове
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Возбуждено и расследуется уголовное дело Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Возбуждено и расследуется уголовное дело Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следственным отделом по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1982 года рождения, подозреваемого в убийстве пожилого мужчины.

По версии следствия, 16 марта, в квартире на улице Гагарина в Конаково, мужчина несколько раз ударил ножом знакомого, 1948 года рождения. Пострадавшего нападавший вынес на улицу, где от полученных травм он скончался.

Место происшествия осмотрели следователь и полицейские, допрошены свидетели. Подозреваемый задержан. Назначен ряд судебных экспертиз.

Расследование продолжается.