В Тверской области расследуется убийство пожилого мужчины

Возбуждено и расследуется уголовное дело Фото: СУ СК РФ по Тверской области
Следственным отделом по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1982 года рождения, подозреваемого в убийстве пожилого мужчины.
По версии следствия, 16 марта, в квартире на улице Гагарина в Конаково, мужчина несколько раз ударил ножом знакомого, 1948 года рождения. Пострадавшего нападавший вынес на улицу, где от полученных травм он скончался.
Место происшествия осмотрели следователь и полицейские, допрошены свидетели. Подозреваемый задержан. Назначен ряд судебных экспертиз.
Расследование продолжается.