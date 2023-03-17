В Твери женщина ударилась об лёд и разбила голову

По факту ЧП проводится проверка Фото: СУ СК РФ по Тверской области

ЧП произошло на станции Дорршиха в Твери. Женщина поскользнулась на гололеде, упала и ударилась головой о бордюр, получив рану рядом с виском. Пострадавшую доставили в больницу для оказания помощи.

По факту ЧП следователем Заволжского межрайонного следственного отдела Твери СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Также проверку проводит прокуратура Заволжского района.