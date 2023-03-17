С начала года в Тверской области социальные выплаты на погашение ипотечных кредитов получили 54 семьи

С начала 2023 года в Тверской области 54 семьям одобрены социальные выплаты на погашение ипотек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С начала 2023 года в Тверской области 54 семьям одобрены социальные выплаты на погашение ипотек. Речь - про соцвыплаты, которые установлены в регионе при рождении (усыновлении) детей семьям, приобретающим жилье.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, по 200 тысяч рублей получила 51 семья, одной семье было выплачено 500 тысяч, двум семьям перечислено более 170 тысяч.

Единовременная выплата до 200 тысяч рублей на частичное погашение ипотечного кредита предоставляется семьям Верхневолжья, где в период действия ипотечного договора родился или был усыновлен ребенок. При рождении второго ребенка родители смогут получить на погашение ипотеки до 300 тысяч, а при рождении третьего малыша – до 500 тысяч.

С 2022 года все многодетные семьи Верхневолжья могут получить выплаты на погашение жилищной ипотеки вне зависимости от возраста родителей. Ранее эта мера поддержки распространялась лишь на граждан до 40 лет. Соответствующие изменения были приняты по инициативе губернатора Игоря Рудени.

На остальные семьи при рождении ребенка в период действия договора ипотечного кредита данная мера поддержки распространяется, если возраст одного из супругов не превышает 35 лет.

Подробности о выплате смотрите на портале тверскаясемья.рф.

Дополнительную информацию по данной выплате также можно узнать по телефону Единого контакт-центра 8-800-100-00-01 или 8 (4822) 45 24 74.