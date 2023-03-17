В Твери отметят День поэзии

Дом поэзии Андрея Дементьева в Твери. Фото: ПТО

В Твери в Доме поэзии Андрея Дементьева традиционно отметят Всемирный день поэзии. Он ежегодно празднуется 21 марта.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, в Дом поэзии в Твери приедут знаменитые писатели, победители Всероссийского конкурса «Зеленый листок», известные артисты.

Открытие праздника состоится там 20 марта в 13:00. Запланированы презентация авторских сборников молодых поэтов, урок по художественному чтению с участием популярного певца и ведущего Марка Тишмана, мастер-класс от членов жюри премии Андрея Дементьева.

В 18:00 уже на набережной Степана Разина состоится церемония возложения цветов к памятнику Андрею Дементьеву.

В 18:30 в Тверской академической филармонии будут объявлены победители III Всероссийской поэтической премии имени Андрея Дементьева. После церемонии выступит известный исполнитель романсов, народный артист России Олег Погудин.

21 марта в Доме поэзии пройдет презентация книги Павла Басинского и Екатерины Барбаняги «Алиса в русском Зазеркалье».

Как отметили день поэзии в Твери в прошлом году, читайте далее по ссылке.