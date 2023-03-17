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НовостиОбщество17 марта 2023 10:29

Под Тверью расширят территорию кофеобжарочного завода

Вопрос обсудили в областном правительстве
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
На заседании комиссии.

На заседании комиссии.

Фото: ПТО

17 марта губернатор Игорь Руденя провел в правительстве региона заседание межведомственной комиссии по земельным отношениям. Рассмотрен вопрос расширения территории кофеобжарочного завода в промзоне «Боровлёво-2».

На заседании одобрено предоставление земельного участка площадью 1,6 га в промзоне для развития этого инвестпроекта.

- Предполагается, что на территории комплекса будет установлена линия для выпуска капсульного кофе. Проект строительства будет реализован поэтапно. Запуск линии запланирован в начале 2024 года, - сообщила подробности пресс-служба областного правительства.