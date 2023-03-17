Под Тверью расширят территорию кофеобжарочного завода

На заседании комиссии. Фото: ПТО

17 марта губернатор Игорь Руденя провел в правительстве региона заседание межведомственной комиссии по земельным отношениям. Рассмотрен вопрос расширения территории кофеобжарочного завода в промзоне «Боровлёво-2».

На заседании одобрено предоставление земельного участка площадью 1,6 га в промзоне для развития этого инвестпроекта.

- Предполагается, что на территории комплекса будет установлена линия для выпуска капсульного кофе. Проект строительства будет реализован поэтапно. Запуск линии запланирован в начале 2024 года, - сообщила подробности пресс-служба областного правительства.