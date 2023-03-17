Госавтоинспекторы Тверской области напоминают водителям автобусов правила перевозки детей

Госавтоинспекторы проверяют соблюдение правил перевозки детей Фото: УГИБДД России по Тверской области

Сотрудники Госавтоинспекции Калининского района проводят профилактические рейды с целью выявления нарушений правил организованной перевозки детей.

Проверки организованы в дни школьных каникул, вплоть до 27 марта. 17 марта сотрудниками Госавтоинспекции проверено более 10 автобусов, перевозящих группы детей, а также проверены школьные автобусы в местах их посадки и высадки у общеобразовательных организаций.

- В ходе мероприятий нарушений ПДД РФ не выявлено,- сообщили в УГИБДД России по Тверской области.

Госавтоинспекторы напоминают водителям и пассажирам о строгом соблюдении ПДД.