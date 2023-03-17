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НовостиОбщество17 марта 2023 10:07

Тверьстат посчитал, сколько денег жители региона тратят на покупку постельного белья

Производство текстиля в Верхневолжье возросло почти в два раза
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Жители городов чаще покупают постельное белье

Жители городов чаще покупают постельное белье

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Специалисты Тверьстата провели исследование и посчитали, какую часть бюджета каждый житель Тверской области тратит на покупку спальных принадлежностей. В частности, на покупку постельного белья.

- По данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств Тверской области за 3 квартал 2022 года расходы на их покупку в среднем на одного респондента в месяц составили 56% всех расходов на текстильные изделия для дома, - отметили в Тверьстате.

При этом, согласно данным, постельное белье чаще покупают жители городов, а в сельской местности больше уделяют внимания другим постельным принадлежностям.

Что касается производства, то предприятиями легкой промышленности региона в 2022 году произведено около 111 тыс. единиц постельного белья. Это почти в 2 раза больше, чем в 2021 году.