Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 марта 2023 9:55

Прокуратура Тверской области проведет прием граждан по вопросам противодействия коррупции

Мероприятие состоится 23 марта
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Прокуратура Тверской области проведет прием граждан по вопросам противодействия коррупции

Прокуратура Тверской области проведет прием граждан по вопросам противодействия коррупции

Фото: Ольга Крыльцова

23 марта в прокуратуре Тверской области состоится прием граждан по вопросу противодействия коррупции в сфере жилищно-коммунального хозяйства, лесопользования, землепользования.

Мероприятие проведет начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Вячеслав Пышминцев.

Жителей ждут по адресу: г. Тверь, ул. Симеоновская, д. 27, с 9:00 до 13:00.

Предварительная запись по телефонам: 8 (4822) 50-60-61, 50-60-32, 50-60-33.