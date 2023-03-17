Прокуратура Тверской области проведет прием граждан по вопросам противодействия коррупции Фото: Ольга Крыльцова

23 марта в прокуратуре Тверской области состоится прием граждан по вопросу противодействия коррупции в сфере жилищно-коммунального хозяйства, лесопользования, землепользования.

Мероприятие проведет начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Вячеслав Пышминцев.

Жителей ждут по адресу: г. Тверь, ул. Симеоновская, д. 27, с 9:00 до 13:00.

Предварительная запись по телефонам: 8 (4822) 50-60-61, 50-60-32, 50-60-33.