В администрации Твери обсудили кампанию по ремонту дорог и вопросы капремонта

В администрации состоялось первое заседание ТОС в этом году Фото: администрация Твери

16 марта в Твери прошло заседание Совета по вопросам территориального общественного самоуправления, которое провел заместитель главы администрации города Максим Чубуков. Участники обсудили предстоящую кампанию по ремонту дорог в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" и вопросы капитального ремонта многоквартирных домов.

Представителям общественности были даны разъяснения по вопросу способа формирования взносов на капитальный ремонт - на специальном счете или счете регионального оператора. Собственники могут выбрать или изменить текущий способ накопления средств на основании решения общего собрания.

В ходе совещания участники рассмотрели актуальные вопросы и обсудили дальнейшее взаимодействие.