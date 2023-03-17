На реках в Тверской области образовались промоины

На реках и озерах появились промоины
Фото: Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области в ближайшие выходные синоптики обещают потепление до +5 градусов.
Днем - солнечно, переменная облачность.
Теплая погода поспособствовала таянию льда на водоемах Верхневолжья. На реках и озерах появились промоины.
В частности, по данным ГУ МЧС России по Тверской области, лед полностью сошел на Волге в Кимрах, в районе Угличского водохранилища, тонкий и опасный лед на реках Рыбинского водохранилища.
В Твери на Тверце и Волге в районе речного вокзала лед - около 5 см, есть промоины. Также местами лед сошел на реках Иваньковского водохранилища.
Фактические данные о толщине льда на водоемах Тверской области ежедневно публикует МЧС.
Спасатели предупреждают жителей об опасности выхода на неокрепший лед. Будьте осторожны, не оставляйте детей без присмотра вблизи водоемов.