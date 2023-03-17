На реках в Тверской области образовались промоины

На реках и озерах появились промоины Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Тверской области в ближайшие выходные синоптики обещают потепление до +5 градусов.

Днем - солнечно, переменная облачность.

Теплая погода поспособствовала таянию льда на водоемах Верхневолжья. На реках и озерах появились промоины.

В частности, по данным ГУ МЧС России по Тверской области, лед полностью сошел на Волге в Кимрах, в районе Угличского водохранилища, тонкий и опасный лед на реках Рыбинского водохранилища.

В Твери на Тверце и Волге в районе речного вокзала лед - около 5 см, есть промоины. Также местами лед сошел на реках Иваньковского водохранилища.

Фактические данные о толщине льда на водоемах Тверской области ежедневно публикует МЧС.

Спасатели предупреждают жителей об опасности выхода на неокрепший лед. Будьте осторожны, не оставляйте детей без присмотра вблизи водоемов.