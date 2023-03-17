Из гипермаркета в Твери женщина пыталась украсть диски для шлифмашинки

Злоумышленницу задержала Росгвардия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В строительном гипермаркете в Твери сотрудники Росгвардии задержали безработную ранее судимую 37-летнюю местную жительницу при попытке кражи 200 отрезных абразивных дисков для шлифовальной машины.

На место росгвардейцы прибыли по сигналу "тревога". Диски злоумышленница пыталась пронести в рюкзаке мимо кассы.

Задержанную передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Ущерб составил более 3000 рублей.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.