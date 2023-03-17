Жителей Твери приглашают на "Ночь в театре"

Гостей ждет костюмированный бал в драмтеатре Фото: ПТО

Тверской академический театр драмы приглашает жителей и гостей Твери на настоящий костюмированный бал. Иммерсивная программа "Ночь в театре" состоится 25 и 26 марта. Запланировано только два показа.

- Зрителей ждет полная загадок ночь, когда можно принять участие в балах из любимых спектаклей: отпраздновать свадьбу Андрея Белугина и Елены Карминой, потерять туфельку на балу Золушки, погрузиться в завораживающий маскарад и посетить торжественный бал, наблюдая за дебютом Наташи Ростовой, - написано в аннотации.

Участников ждет импровизация, живой диалог с актерами и другие сюрпризы.

На балу выдержан строгий дресс-код. Для дам: вечерние платья полной длины, для кавалеров: классические костюмы или парадная военная форма, туфли.

Событие подготовили главный режиссер Театра драмы Александр Павлишин; режиссер и композитор Иоланта Мельникова; режиссер Никита Бахметьев, артисты Дарья Плавинская, Геннадий Бабинов, Екатерина Юркова, балетмейстер Наталия Чернина, художник Николай Юдин.

Проект состоится при поддержке Министерства культуры Тверской области.

Количество билетов ограничено. Начало в 22:00. 16+