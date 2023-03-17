В Твери ищут таксу, покусавшую ребёнка

Нападение таксы произошло во дворе этого жилого комплекса. Фото: VK/Volga Life

В Твери такса напала на ребёнка и покусала его. Сообщение об инциденте появилось в одном из пабликов нового жилого комплекса областной столицы.

Родители пострадавшего считают, что собака больна бешенством и уже сделали необходимые в этом случае уколы.

«Прошло десять дней с момента укуса собакой чёрной таксой. Хозяева на контакт не идут. Сделаны три укола (прививка от бешенства). Отследить нет пока возможности, жива собака или нет. Если жива, то отпишитесь пожалуйста, чтобы дальше не делать уколы (у сына слабое здоровье, и чем больше ущерба, тем больше хозяевам придётся платить по суду),» - пишет в паблике мать пострадавшего.

Со слов женщины, она написала заявление в РОВД, но пока участковый ни собаку, ни хозяев не нашел.

Пользователи паблика иронично отнеслись к этому объявлению - многие не видят проблемы в нападении маленькой собачки и перегружать организм уколами от бешенства они бы не стали. Некоторые, впрочем, замечают, что родители пострадавшего поступили правильно проведя вакцинацию.

Отметим, что Тверская область неблагополучна в плане бешенства. А это смертельное заболевание, спасти от летального исхода может только своевременная вакцинация. В 2022 году, по данным регионального Роспотребнадзора, к ним с укусами обратилось более 2000 тысяч человек. С 2016 года в Тверской области случаев бешенства у людей не фиксировалось. А вот среди животных - регулярно. Причём, 40% животных, с диагностированным бешенство, были домашними.