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НовостиОбщество17 марта 2023 8:12

Прокуратура выявила нарушения в деятельности УК в Твери

В домах истекли сроки эксплуатации газового оборудования
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Прокуратура выявила нарушения в деятельности УК в Твери

Прокуратура выявила нарушения в деятельности УК в Твери

Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратурой Центрального района Твери в ходе проверки выявлены нарушения в деятельности ООО «ЦДО». В частности при обслуживании домов нарушены требования законодательства по обслуживанию газового оборудования многоквартирных домов.

Установлено, что в многоквартирных домах №7 по улице Новоторжской, №1 на площади Славы и №14 по улице Фадеева истекли нормативные сроки эксплуатации газового оборудования.

Управляющей организации внесено представление, выявленные нарушения устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.