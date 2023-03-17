Прокуратура выявила нарушения в деятельности УК в Твери Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратурой Центрального района Твери в ходе проверки выявлены нарушения в деятельности ООО «ЦДО». В частности при обслуживании домов нарушены требования законодательства по обслуживанию газового оборудования многоквартирных домов.

Установлено, что в многоквартирных домах №7 по улице Новоторжской, №1 на площади Славы и №14 по улице Фадеева истекли нормативные сроки эксплуатации газового оборудования.

Управляющей организации внесено представление, выявленные нарушения устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.