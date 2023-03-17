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НовостиОбщество17 марта 2023 6:40

В Бологое Тверской области проходят учения по пресечению террористического акта

Граждан просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Бологое Тверской области проходят учения по пресечению террористического акта Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В Бологое Тверской области проходят учения по пресечению террористического акта Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

17 марта в Бологое оперштаб Тверской области проводит учение по пресечению террористического акта.

- Просим граждан с пониманием отнестись к возможным временным неудобствам и, в случае необходимости, оказать помощь правоохранительным структурам и органам власти в решении учебных задач в сфере противодействия террористическим угрозам, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области.

Телефоны доверия в Твери: ФСБ - (4822) 77-74-41, МВД - 32-95-52, МЧС - 39-99-99.