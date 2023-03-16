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НовостиОбщество16 марта 2023 17:45

Безбородовское охотничье хозяйство передано в собственность Тверской области

Территория необходима для развития туристско-рекреационной и охотничьей деятельности
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Безбородовское государственное опытное охотничье хозяйство было образовано в 1957 году

Безбородовское государственное опытное охотничье хозяйство было образовано в 1957 году

Фото: Андрей АБРАМОВ

Имущественный комплекс "Безбородовское государственное опытное охотничье хозяйство" передано в собственность Тверской области. Об этом сообщило Росимущество. Процедура проходила совместно с Управлением делами Президента Российской Федерации и Минфином России.

Передача учреждения проходила в соответствии с Поручением Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2022 года и необходима для развития туристско-рекреационной и охотничьей деятельности в Верхневолжье.

Безбородовское государственное опытное охотничье хозяйство было образовано в 1957 году в Тверской области. Состоит из двух уникальных природных участков - Безбородовского и Торжокского, где проводятся различные виды охот.