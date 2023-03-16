В Тверской области поисковики установили имена ещё двух красноармейцев

Останки бойцов и солдатские медальоны были обнаружены в Западнодвинском округе Фото: vk.com/podvig_tver

В начале сентября 2022 года, в заболоченной низине у деревни Катково, Западнодвинского округа Тверской области, поисковики отряда "Память" подняли останки двоих бойцов РККА. У обоих были штатные бакелитовые пенальчики - солдатские медальоны.

При вскрытии капсул удалось прочитать имя одного из бойцов - Даниил Иванович Бархатов, 1914 года рождения, уроженец Ирбитского района Свердловской области.

Бланк второго медальона был в плохом состоянии, чтобы его прочитать, потребовалось несколько месяцев. В итоге установлено, что он принадлежит Ивану Григорьевичу Удинцеву, 1913 года рождения, из Ирбитского района.

Оба воина с Урала: Даниил из хозяйственной службы, Иван из ветеринарной.

- На данный момент родственники Бархатова найдены. Идёт розыск родственников Удинцева, местные краеведы отрабатывают родственные связи, - сообщают поисковики НИ ВПЦ "Подвиг" в соцсети.

Советник главы администрации Ирбитского МО, военный историк, полковник запаса Анатолий Клепиков предложил захоронить бойцов в деревне Дубская, Ирбитского района, у памятника землякам, не вернувшимся с Великой Отечественной войны.