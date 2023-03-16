В Тверской области с 10 апреля установлен пожароопасный период Фото: ПТО

В Тверской области с 10 апреля по 30 сентября установлен пожароопасный период.

В преддверии сезона в регионе прошли командно-штабные учения по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, по защите населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров. Это второй этап учений - накануне, 15 марта, специалисты отрабатывали действия в условиях паводка.

В рамках учений приведены в готовность силы и средства Тверской территориальной подсистемы РСЧС. Проведен сбор и смотр личного состава территориального пожарно-спасательного гарнизона, аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Тверской области. Организована работа комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Общая группировка в регионе составляет почти 2000 человек, свыше 1000 единиц техники и средств пожаротушения. При необходимости предусмотрено привлечение дополнительных сил и средств - это еще порядка 1600 специалистов и 1000 единиц техники.

До 10 апреля муниципалитетам поставлена задача обеспечить готовность специализированной техники, средств пожаротушения, создать запас материально-технических ресурсов. Провести практические занятия, смотры сил и средств.