В Твери планируется построить еще одну школу

Вопросы строительства школы на улице Цветочная в Твери обсуждались на совещании в областном правительстве. Фото: ПТО

На улице Цветочная в Твери построят школу. Вопрос обсудили на совещании, которое 16 марта провел губернатор Игорь Руденя.

Школу построят в рамках нацпроекта «Образование».

- Современная школа на 1224 места будет построена по проекту, реализованному в микрорайоне «Брусилово» областной столицы. Объект возводится в одном из активно развивающихся жилых микрорайонов Твери. Это позволит детям из близлежащих жилых комплексов учиться рядом с домом, - сообщила подробности пресс-служба областного правительства.

На совещании были определены основные этапы и сроки работ, рассмотрены вопросы по обеспечению будущей школы инженерной и дорожной инфраструктурой.

Сейчас строительная площадка обеспечена электроснабжением, к ней подведена временная дорога.

В настоящее время в Твери по такому же проекту строится школа на 1224 места в микрорайоне «Южный». В здании площадью более 26 тысяч квадратных метров предусмотрены учебные классы, актовый зал, столовая, библиотека.

В школе будут созданы все условия для занятий физической культурой и спортом, включая два плавательных бассейна, спортивные залы. На улице обустроят футбольное поле, площадки для баскетбола, спортивных игр и гимнастики, беговые дорожки и сектор для прыжков.