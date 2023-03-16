В парке «Россия – Моя история» в Твери открывается мультимедийная выставка «Герои спецоперации»

Парк «Россия – Моя история». Фото: Александр ЖМУЛИН

18 марта (суббота) в 14:00 в историческом парке «Россия – Моя история» откроется мультимедийная выставка «Герои спецоперации».

Экспозиция расскажет о 21 участнике СВО в формате графических новелл, созданных по инициативе студентов факультета анимации университета «Синергия». На выставке можно будет узнать и о наших земляках: лётчике-снайпере, Герое Российской Федерации (посмертно) полковнике Василий Клещенко из Торжка, старшем лейтенанте Арсении Павлове из Торопца, сержанте морской пехоты Евгении Григорьеве из деревни Чуприяновка Калининского района, сержанте Никите Спиридонове из Вышнего Волочка, гвардии ефрейторе Илье Виноградове из Старицы, рядовых Сергее Косточкине из посёлка Куженкино Бологовского района и Антоне Белове из Максатихи.

Программа выставки также включает в себя экспозицию «Добровольцы» от Общероссийской общественной молодёжной патриотической организации «Российского Союза ветеранов Афганистана» «Наследие» (экспонаты фото из зоны СВО) и фестиваль документального кино «aRTel.doc. Время героев»(фильмы об участниках спецоперации).

Выставка в Твери будет работать до 7 апреля включительно. Вход свободный. 18+

Серия мультимедийных выставок «Герои спецоперации» стартовала 22 февраля в Москве. Экспозиции, посвящённые подвигам участников СВО, откроются на площадках парков «Россия – Моя история» по всей стране: от Санкт-Петербурга до Владивостока, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. Известно также, что в следующем учебном году проект «Герои спецоперации» планируется интегрировать в образовательные программы российских школ для изучения новейшей истории России.