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НовостиОбщество16 марта 2023 14:30

В Тверской области фельдшерские пункты обязали оборудовать пандусами

Проверку провела прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Прокуратура выявила нарушения в оснащении ФАПов в Тверской области

Прокуратура выявила нарушения в оснащении ФАПов в Тверской области

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратурой Жарковского района в ходе проверки установлено, что отдельные фельдшерско-акушерские пункты в районе не оборудованы пандусом или подъемным механизмом, а также кнопкой вызова персонала.

В помещениях отсутствуют информирующие тактильные таблички с использованием рельефно-линейного шрифта. В Щучейском и Гороватском ФАПах выявлено отсутствие оборудования, предназначенного для оказания медицинской помощи населению, и лекарственных препаратов.

По результатам проверки главному врачу Жарковской ЦРБ внесено представление, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.