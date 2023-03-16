В Тверской области фельдшерские пункты обязали оборудовать пандусами

Прокуратура выявила нарушения в оснащении ФАПов в Тверской области
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Прокуратурой Жарковского района в ходе проверки установлено, что отдельные фельдшерско-акушерские пункты в районе не оборудованы пандусом или подъемным механизмом, а также кнопкой вызова персонала.
В помещениях отсутствуют информирующие тактильные таблички с использованием рельефно-линейного шрифта. В Щучейском и Гороватском ФАПах выявлено отсутствие оборудования, предназначенного для оказания медицинской помощи населению, и лекарственных препаратов.
По результатам проверки главному врачу Жарковской ЦРБ внесено представление, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.