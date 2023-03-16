Одобрена подготовка проектов о внесении изменений в правила землепользования и застройки в Твери

Состоялось заседание президиума правительства Тверской области. Фото: ПТО

16 марта губернатор Игорь Руденя провел заседание президиума областного правительства. Одобрена подготовка проектов о внесении изменений в правила землепользования и застройки города Твери, Городенского сельского поселения Конаковского района, Эммаусского сельского поселения Калининского района, деревень Толстиково и Збоево Ржевского округа.

- Эти решения направлены на развитие на данных территориях жилищного строительства, общественно-деловой застройки, реализацию инвестиционных проектов. Так, в Твери речь идет о расширении стекольного производства, - проинформировала пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что также утвержден перечень опорных населенных пунктов и прилегающих территорий Тверской области. Опорным является населенный пункт, расположенный вне границ городских агломераций. Таких в регионе определено 34, прилегающих территорий - 8587.

Благодаря принятому решению расширяются возможности комплексного развития городов Верхневолжья. Так, малые города смогут с 2024 года участвовать в конкурсных отборах государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» по федеральным проектам, направленным на благоустройство сельских территорий, развитие жилищного строительства, транспортной инфраструктуры.