Мужчина с ножом напал на сожительницу в Твери Фото: Степан КАМЕНЕВ

39-летний мужчина подозревается подозревается в покушении на убийство сожительницы (п. "з" ч.2 ст. 111 УК РФ).

8 марта сожители вместе выпивали, между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина схватил нож и ударил женщину в живот. Нападавший сам вызвал скорую помощь.

Потерпевшую доставили в больницу и прооперировали, оказались задеты внутренние органы.

- Постановлением суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе Заволжского районного суда.

Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.