Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 марта 2023 13:36

В Твери прошла тренировка оперштаба по пропуску весеннего половодья

Практические навыки отрабатывали в поселке имени Крупской
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Практические навыки отрабатывали в поселке имени Крупской Фото: администрация Твери

Практические навыки отрабатывали в поселке имени Крупской Фото: администрация Твери

В Твери прошла тренировка оперативного штаба администрации города по пропуску весеннего половодья. В ней приняли участие представители администраций районов, сотрудники МУП "ЖЭК" и спасательного отряда управления по обеспечению жизнедеятельности населения администрации города.

Практические навыки сотрудники отрабатывали на улице Бортниковской в поселке имени Крупской.

- Противопаводковые мероприятия проходят во всех районах Твери. В случае резкого повышения уровня воды выше критической отметки, основные усилия будут сосредоточены на частном секторе. Специалисты районных администраций и спасатели проводят мониторинги территорий в постоянном режиме с целью своевременного реагирования при выявлении участков возможного подтопления, - сообщили в пресс-службе администрации города.