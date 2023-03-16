В Твери прошла тренировка оперштаба по пропуску весеннего половодья

Практические навыки отрабатывали в поселке имени Крупской Фото: администрация Твери

В Твери прошла тренировка оперативного штаба администрации города по пропуску весеннего половодья. В ней приняли участие представители администраций районов, сотрудники МУП "ЖЭК" и спасательного отряда управления по обеспечению жизнедеятельности населения администрации города.

Практические навыки сотрудники отрабатывали на улице Бортниковской в поселке имени Крупской.

- Противопаводковые мероприятия проходят во всех районах Твери. В случае резкого повышения уровня воды выше критической отметки, основные усилия будут сосредоточены на частном секторе. Специалисты районных администраций и спасатели проводят мониторинги территорий в постоянном режиме с целью своевременного реагирования при выявлении участков возможного подтопления, - сообщили в пресс-службе администрации города.