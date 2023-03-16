Прокуратура помогла сироте восстановить жилищные права в Тверской области

Прокуратура помогла сироте получить жилье в Тверской области
Фото: Ольга ТРОФИМОВА
В Удомельскую межрайонную прокуратуру обратилась местная жительница. Девушка осталась без попечения родителей и нуждается в жилом помещении.
Принадлежавший заявительнице дом сгорел, и она вынуждена проживать в нежилом здании.
Межрайонным прокурором направлено в суд исковое заявление об обязании министерства социальной защиты населения Тверской области и администрации Удомельского городского округа представить заявительнице благоустроенное жилое помещение.
Требования надзорного органа удовлетворены, решение суда не вступило в законную силу.