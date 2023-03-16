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НовостиОбщество16 марта 2023 13:28

Прокуратура помогла сироте восстановить жилищные права в Тверской области

Девушке предоставят квартиру
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Прокуратура помогла сироте получить жилье в Тверской области

Прокуратура помогла сироте получить жилье в Тверской области

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Удомельскую межрайонную прокуратуру обратилась местная жительница. Девушка осталась без попечения родителей и нуждается в жилом помещении.

Принадлежавший заявительнице дом сгорел, и она вынуждена проживать в нежилом здании.

Межрайонным прокурором направлено в суд исковое заявление об обязании министерства социальной защиты населения Тверской области и администрации Удомельского городского округа представить заявительнице благоустроенное жилое помещение.

Требования надзорного органа удовлетворены, решение суда не вступило в законную силу.