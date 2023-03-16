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НовостиОбщество16 марта 2023 13:22

Фальсификат сливочного масла выявили в одной из больниц Твери

В составе обнаружили немолочные жиры
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Сливочное масло оказалось фальсификатом

Сливочное масло оказалось фальсификатом

Фото: Андрей Минаев

Специалистами Тверской межобластной ветлаборатории установлена фальсификация состава сливочного масла "Традиционное 82,5%", предназначенного для питания пациентов в одной из больниц Твери.

В ходе проверки в продукте выявлены жиры немолочного происхождения. Образец продукта поступил в лабораторию по направлению Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

Произведено фальсифицированное масло было в Пензенской области.

Результаты исследований направлены в надзорные ведомства для принятия мер.