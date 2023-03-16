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НовостиПроисшествия16 марта 2023 13:15

Безработная жительница Твери подозревается в сбыте фальшивых пятитысячных купюр

Злоумышленницу задержала полиция
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Женщина сбывала в магазинах фальшивые купюры Фото: УМВД России по Тверской области

Женщина сбывала в магазинах фальшивые купюры Фото: УМВД России по Тверской области

Факты сбыта фальшивых денежных купюр выявлены сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Твери. По данным полицейских, к преступлениям причастна 31-летняя неработающая ранее судимая местная жительница.

Через интернет женщина купила 13 поддельных пятитысячных купюр, чтобы сбыть в торговых точках Заволжского, Московского и Калининского районов. Также подозреваемая купила по объявлению мобильный телефон, заплатив поддельными купюрами.

Всего выявлено четыре эпизода, к которым причастна фигурантка. На нее завели уголовное дело.