Безработная жительница Твери подозревается в сбыте фальшивых пятитысячных купюр

Женщина сбывала в магазинах фальшивые купюры Фото: УМВД России по Тверской области

Факты сбыта фальшивых денежных купюр выявлены сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Твери. По данным полицейских, к преступлениям причастна 31-летняя неработающая ранее судимая местная жительница.

Через интернет женщина купила 13 поддельных пятитысячных купюр, чтобы сбыть в торговых точках Заволжского, Московского и Калининского районов. Также подозреваемая купила по объявлению мобильный телефон, заплатив поддельными купюрами.

Всего выявлено четыре эпизода, к которым причастна фигурантка. На нее завели уголовное дело.