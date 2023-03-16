На туристической выставке Интурмаркет-2023 от Тверской области поучаствовали свыше 40 организаций

На выставке Интурмаркет-2023 Тверская область представила возможности летнего отдыха в Верхневолжье. Фото: ПТО

В Москве завершилась XVIII весенняя туристическая выставка «Интурмаркет», которая традиционно собрала самых активных представителей туриндустрии России. От Верхневолжья там участвовали свыше 40 представителей турбизнеса.

- Тверская область обладает огромным туристическим потенциалом. Чем более эффективным будет наше участие в крупных выставках, тем больше мы сможем увеличить турпоток, привлечь инвестиции для развития отрасли туризма и экономики региона в целом, - считает губернатор Игорь Руденя.

К новому летнему сезону в Тверской области запущены модульные кемпинги и глэмпинги, что позволило значительно расширить фонд размещения в короткий срок и удовлетворить запрос туристов в летний период. Сейчас в регионе работают более 275 отелей и баз отдыха, более 20 модульных отелей, которые могут принять около 26 тысяч гостей.

Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.