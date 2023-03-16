СК и прокуратура проверяют информацию о разрушающемся доме в поселке Белый Городок Тверской области

С фасада дома на прохожих падают кирпичи Фото: прокуратура Тверской области

Следователем СК и прокуратурой проводится проверка информации о разрушении фасада дома №24 по улице Главной в поселке Белый Городок Тверской области.

Жители сообщают в соцсети, что у входа в дом со стены падают кирпичи. Фасад дома размок от осадков и разрушается, что представляет опасность для жизни и здоровья граждан.

Следственным отделом по городу Кимры регионального СКР организовано проведение доследственной проверки. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Также по результатам прокурорской проверки будет дана оценка деятельности уполномоченных лиц и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования.