Фестиваль "Крымская весна" пройдет в Твери 18 марта

В Твери отметят девятую годовщину воссоединения Крыма с Россией Фото: администрация Твери

18 марта в Твери пройдёт Всероссийский фестиваль «Крымская весна», посвященный девятой годовщине воссоединения Крыма с Россией.

Праздничный концерт состоится на Театральной площади. Для жителей и гостей Твери выступят музыкальные и творческие коллективы - образцовый ансамбль танца «Каблучок», народный коллектив «Ассорти», вокальный ансамбль Тверского суворовского военного училища «Молодая гвардия», народный ансамбль песни и танца «Тверь», ансамбль танца «Вересень», солисты Тверской академической областной филармонии, студии эстрадного вокала «Соловей», Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

Начало фестиваля в 12:00.

Также по случаю годовщины в библиотеках, ДК и выставочных залах организованы тематические беседы, выставки, викторины.