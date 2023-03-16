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НовостиОбщество16 марта 2023 10:08

В Тверской области 16 марта коронавирусом заразились 187 человек

От COVID-19 за весь период пандемии скончались 2773 человека
Алина ПЕТРОВА
Алина ПЕТРОВА
Профилактика - лучшая защита.

Профилактика - лучшая защита.

По данным на 16 марта в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 187 человек. Пик заболеваемости был 8 февраля 2022 года, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 187 630 человек. 182 735 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 505 294, в том числе за последние сутки – 1498.

2773 человека скончались. За минувшие сутки никто не умер.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.