Жителей Твери приглашают поучаствовать в поэтическом конкурсе Фото: Евгения ГУСЕВА

25 марта на базе Молодежного центра Твери состоится городской творческий конкурс «Привет, поэт!». Прием заявок открыт до 20 марта.

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования, студенты высших и средних учебных заведений, профессиональных и иных образовательных организаций, где есть творческие и художественные коллективы, а также представители союзов и ассоциаций, молодёжных объединений, библиотек и т.д. Возраст участников – от 14 до 35 лет.

Состязания будут проводиться в двух номинациях: стихи собственного сочинения; выразительное чтение поэтических произведений.

Каждый участник может предоставить на конкурс до двух произведений в номинации «Стихи собственного сочинения» и одно - в номинации «Выразительное чтение».