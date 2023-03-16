Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 марта 2023 7:36

В Тверской области мужчину осудили за использование поддельного водительского удостоверения

"Документ" он приобрел в 2020 году
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мужчину осудили за использование поддельного водительского удостоверения

Мужчину осудили за использование поддельного водительского удостоверения

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Перед судом предстал 32-летний житель Жарковского округа. Мужчину обвинили в использовании поддельного водительского удостоверения (ч. 3 статьи 327 УК РФ).

Установлено, что 19 октября 2022 года в поселке Жарковский инспектором ДПС был остановлен автомобиль под управлением мужчины, который на момент управления транспортным средством не имел водительского удостоверения. Подсудимый предъявил инспектору поддельный документ.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал мужчину виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 месяца.