В Тверской области мужчину осудили за использование поддельного водительского удостоверения

Мужчину осудили за использование поддельного водительского удостоверения Фото: Степан КАМЕНЕВ

Перед судом предстал 32-летний житель Жарковского округа. Мужчину обвинили в использовании поддельного водительского удостоверения (ч. 3 статьи 327 УК РФ).

Установлено, что 19 октября 2022 года в поселке Жарковский инспектором ДПС был остановлен автомобиль под управлением мужчины, который на момент управления транспортным средством не имел водительского удостоверения. Подсудимый предъявил инспектору поддельный документ.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал мужчину виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 месяца.