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НовостиПроисшествия16 марта 2023 7:06

Житель Тверской области с подачи мошенницы купил билеты в кино за 18 500 рублей

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мужчина лишился 18 500 рублей при покупке билетов в кино

Мужчина лишился 18 500 рублей при покупке билетов в кино

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию обратился 21-летний житель Калининского района и сообщил, что в одном из мессенджеров познакомился с девушкой, которая предложила сходить в кино. Для покупки билетов собеседница скинула ссылку на интернет-афишу.

На неизвестном сайте молодой человек ввел данные карты, после этого с его счета списались 18 500 рублей. Билеты в кино молодому человеку так и не прислали, а новая подруга перестала выходить на связь.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.