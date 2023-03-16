Житель Тверской области с подачи мошенницы купил билеты в кино за 18 500 рублей

Мужчина лишился 18 500 рублей при покупке билетов в кино Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию обратился 21-летний житель Калининского района и сообщил, что в одном из мессенджеров познакомился с девушкой, которая предложила сходить в кино. Для покупки билетов собеседница скинула ссылку на интернет-афишу.

На неизвестном сайте молодой человек ввел данные карты, после этого с его счета списались 18 500 рублей. Билеты в кино молодому человеку так и не прислали, а новая подруга перестала выходить на связь.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.