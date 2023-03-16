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НовостиОбщество16 марта 2023 6:44

Инспекторы ГИБДД провели рейд по проверке автобусов в Твери

Шесть нарушителей оштрафованы
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери прошел рейд по проверке автобусов Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Твери прошел рейд по проверке автобусов Фото: УГИБДД России по Тверской области

Сотрудники Госавтоинспекции в Твери 15 марта провели рейд по проверке автобусов в Твери.

Инспекторы проверяли автобусы, осуществляющие регулярные и заказные перевозки пассажиров. В ходе рейда было проверено техническое состояние автобусов, оснащенность техническими средствами контроля, наличие документов, необходимых для перевозки пассажиров, а также соблюдение Правил дорожного движения.

За период проведения профилактического мероприятия сотрудниками ГИБДД были выявлены нарушения: управление автобусом при технических неисправностях, без технического и медицинского осмотра и др. Всего составлено 6 административных материалов.