Инспекторы ГИБДД провели рейд по проверке автобусов в Твери

В Твери прошел рейд по проверке автобусов Фото: УГИБДД России по Тверской области

Сотрудники Госавтоинспекции в Твери 15 марта провели рейд по проверке автобусов в Твери.

Инспекторы проверяли автобусы, осуществляющие регулярные и заказные перевозки пассажиров. В ходе рейда было проверено техническое состояние автобусов, оснащенность техническими средствами контроля, наличие документов, необходимых для перевозки пассажиров, а также соблюдение Правил дорожного движения.

За период проведения профилактического мероприятия сотрудниками ГИБДД были выявлены нарушения: управление автобусом при технических неисправностях, без технического и медицинского осмотра и др. Всего составлено 6 административных материалов.