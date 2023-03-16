Мужчина, нападавший на студентов в общежитии колледжа, арестован в Твери

Суд арестовал мужчину за дебош в общежитии Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Твери судом арестован мужчина, устроивший дебош в общежитии колледжа. Московским межрайонным следственным отделом возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Кроме того, из органов внутренних дел изъято уголовное дело, возбужденное в отношении указанного гражданина по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и направлено для проведения дальнейшего расследования в следственный отдел СК.

Преступления были совершены в ночь на 7 марта. Пьяный мужчина нецензурно ругался, разбрасывал и ломал мебель в комнате, угрожал ножом несовершеннолетним.

Расследование продолжается.