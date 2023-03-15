В Тверском императорском дворце открылась выставка одной картины "Вселенная Тобиаса Верхахта"

Выставку можно посетить с 16 марта. Фото: Тверская областная картинная галерея.

15 марта в Тверской картинной галерее открылась выставка "Вселенная Тобиаса Верхахта" из цикла "Страницы реставрации". Экспозиция развернулась в Восточной башне Тверского императорского дворца. Посетить её можно с 16 марта (срок завершения выставки ещё не определён). 6+

Живописное наследие фламандского живописца и графика Верхахта насчитывает более трёх десятков картин. Полотна хранятся в Лувре, музее Прадо, Эрмитаже, Старой Пинакотеке в Мюнхене, в некоторых других известных музеях мира. Обладателем одной из работ является и Тверская областная картинная галерея. Это картина «Горный пейзаж с рекой и жанровыми сценами».

«Картина буквально втягивает зрителя в сочиненный художником ландшафт, оживленный фигурами. Подчеркнутая конкретность бытовых деталей соседствует со сложной символикой, хорошо понятной фламандцу рубежа XVI-XVII вв., а для современного российского зрителя нуждающейся в объяснениях», - рассказывают в картинной галерее.

Поэтому к открытию выставки приурочено ещё одно событие: 19 марта в 14:00 в галерее состоится лекция «Вселенная Тобиаса Верхахта: иконографические загадки фламандского мастера» из цикла «Шедевры западноевропейской живописи». 12+