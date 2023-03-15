В Тверской области все коммунальные удобства имеет 52% жилья

Водопровод есть в 65% жилья Тверской области. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

По данным Тверьстата, на конец 2022 года в Тверской области было комплексно благоустроено 52% жилья.

"Комплексно благоустроенным считается жильё, оборудованное одновременно водопроводом, канализацией, отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электроплитами", - поясняют специалисты ведомства.

В городах такого жилья значительно больше, чем на селе - 65% против 19%.

При этом в регионе водопровод есть в 65% жилья, канализация – в 60%, горячее водоснабжение – в 52%. Отоплением оснащено две трети помещений, газовыми или электрическими плитами – 85%.

По сравнению с 2010 годом площадь полностью благоустроенного жилого фонда в Тверской области выросла на 4%.